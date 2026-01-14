Pandoro gate assolta Chiara Ferragni | la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa

Il tribunale di Milano ha emesso la sentenza di primo grado nel processo riguardante Chiara Ferragni, coinvolta in un caso di presunta beneficenza fittizia al Regina Margherita di Torino. La influencer è stata assolta dall’accusa di truffa, confermando che l’evento non ha costituito un’operazione fraudolenta. La decisione conclude un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione su questioni di trasparenza e percezione delle iniziative benefiche online.

Al tribunale di Milano è arrivata oggi, 14 gennaio, la sentenza del processo di primo grado all'influencer Chiara Ferragni. Accusata di truffa aggravata per lo scandalo del pandoro Gate e della finta beneficenza all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, è stata assolta.

Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate - L'influencer è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro gate e per le Uova di pasqua griffate Ferragni: "Siamo tutti commossi" ... dire.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi x.com

