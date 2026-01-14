Pandoro gate assolta Chiara Ferragni | la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa aggravata

Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni nel processo riguardante il cosiddetto

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi x.com

