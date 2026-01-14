Pandoro gate assolta Chiara Ferragni | la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa aggravata

Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni nel processo riguardante il cosiddetto

Assolta. Al tribunale di Milano è arrivata oggi, 14 gennaio, la sentenza del processo di primo grado all’influencer Chiara Ferragni. Era accusata di truffa aggravata per lo scandalo del pandoro gate e della finta beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il giudice Ilio. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

