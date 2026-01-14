Pandoro gate assolta Chiara Ferragni | la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa aggravata
Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni nel processo riguardante il cosiddetto
Assolta. Al tribunale di Milano è arrivata oggi, 14 gennaio, la sentenza del processo di primo grado all’influencer Chiara Ferragni. Era accusata di truffa aggravata per lo scandalo del pandoro gate e della finta beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il giudice Ilio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Pandoro gate, sentenza per Chiara Ferragni: la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino era una truffa?
Leggi anche: Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale per la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino: “Una fase delicata della mia vita”
È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto.
Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it
Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... msn.com
Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata. «Sono commossa, ringrazio tutti» - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it
Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook
L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.