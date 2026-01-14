Paliano workshop formativi dedicati al contrasto della violenza promossi dall' Amministrazione comunale
L’Amministrazione comunale di Paliano organizza un workshop formativo dedicato al contrasto della violenza. L’obiettivo è promuovere la prevenzione attraverso l’educazione, l’ascolto e la sensibilizzazione, favorendo una comunicazione più pacifica e costruttiva. Un’occasione per approfondire temi fondamentali e rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni nel creare un ambiente più sicuro e rispettoso.
La prevenzione della violenza passa attraverso l'informazione, l'ascolto, la consapevolezza e una comunicazione più pacifica e più efficace. Il Comune di Paliano promuove dei workshop formativi dedicati al contrasto della violenza, aperti a tutti i cittadini maggiorenni di ogni età.
La prevenzione della violenza passa attraverso l'informazione, l'ascolto, la consapevolezza e una comunicazione più pacifica e più efficace. Il Comune di Paliano promuove dei workshop formativi dedicati al contrasto della violenza, aperti a tutti i cittadini mag
