Paliano workshop formativi dedicati al contrasto della violenza promossi dall' Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Paliano organizza un workshop formativo dedicato al contrasto della violenza. L’obiettivo è promuovere la prevenzione attraverso l’educazione, l’ascolto e la sensibilizzazione, favorendo una comunicazione più pacifica e costruttiva. Un’occasione per approfondire temi fondamentali e rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni nel creare un ambiente più sicuro e rispettoso.

