Palazzetto dello sport di Ardea | un importante passo avanti per la struttura aggregativa

Il Palazzetto dello sport di Ardea rappresenta un importante miglioramento per la struttura aggregativa della città. Questa iniziativa nasce da un impegno condiviso, da studi accurati e dalla volontà della comunità di valorizzare il proprio territorio. Un passo avanti che riflette la determinazione di offrire spazi migliori per lo sport e il tempo libero, mantenendo saldo il rispetto per le radici e la storia di Ardea.

Ardea, 14 gennaio 2025 – Certe opere non nascono per caso: nascono da testardaggine buona, da carte studiate fino a tardi e da una comunità che smette di accontentarsi del “si è sempre fatto così” e pretende il meglio senza perdere il rispetto per ciò che Ardea è sempre stata. Il Palazzetto dello Sport che Ardea attende da anni, entra finalmente in una fase concreta: un progetto che si sta trasformando in percorso amministrativo reale, con istituzioni e persone che ci hanno creduto fin dall’inizio e che oggi meritano di stare in primo piano. In prima linea: Giovanni Quarzo consigliere di Roma Città Metropolitana, Antonio Anastasio, consigliere comunale di FdI, Maurizio Cremonini, sindaco di Ardea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

