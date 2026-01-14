Palazzetto dello sport di Ardea | un importante passo avanti per la struttura aggregativa
Il Palazzetto dello sport di Ardea rappresenta un importante miglioramento per la struttura aggregativa della città. Questa iniziativa nasce da un impegno condiviso, da studi accurati e dalla volontà della comunità di valorizzare il proprio territorio. Un passo avanti che riflette la determinazione di offrire spazi migliori per lo sport e il tempo libero, mantenendo saldo il rispetto per le radici e la storia di Ardea.
Ardea, 14 gennaio 2025 – Certe opere non nascono per caso: nascono da testardaggine buona, da carte studiate fino a tardi e da una comunità che smette di accontentarsi del “si è sempre fatto così” e pretende il meglio senza perdere il rispetto per ciò che Ardea è sempre stata. Il Palazzetto dello Sport che Ardea attende da anni, entra finalmente in una fase concreta: un progetto che si sta trasformando in percorso amministrativo reale, con istituzioni e persone che ci hanno creduto fin dall’inizio e che oggi meritano di stare in primo piano. In prima linea: Giovanni Quarzo consigliere di Roma Città Metropolitana, Antonio Anastasio, consigliere comunale di FdI, Maurizio Cremonini, sindaco di Ardea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Rigenerazione urbana, completata la struttura dell'ex palazzetto dello sport di Este
Leggi anche: Sant'Agata sul Santerno, riapre il palazzetto dello sport: "Luogo importante per i giovani e per tutta la comunità"
Palazzetto dello sport di Ardea: un importante passo avanti per la struttura aggregativa - Anastasio: "Ringrazio le persone che hanno creduto nella mia persona e nella proposta portata avanti per la comunità" ... ilfaroonline.it
Bergamo, un milione di euro per il nuovo palazzetto dello sport (che ne costa 14): confermati i 3.000 posti (500 in più) - Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento «Bando ... bergamo.corriere.it
Sport, fondi dalla Regione per il palazzetto - Arrivano dalla Regione contributi per il completamento del Palazzetto Enzo Ferrari di Carpi, al cui interno si trova la palestra dell’istituto superiore Meucci. ilrestodelcarlino.it
Tutto esaurito al palazzetto dello sport di Castenedolo per l’incontro con lo storico e il giornalista moderato da Maria Elena Boschi. Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia, ha introdotto la serata facebook
È andato in scena il secondo scempio sportivo in tre giorni: Trapani-Trento, 7 giocatori a referto di Trapani dei quali 5 ragazzini, partita finita dopo 4 minuti con due giocatori che hanno finto un infortunio e gli altri che hanno commesso falli a ripetizione per lasci x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.