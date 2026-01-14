Pagelle Napoli Parma | muro Rinaldi McTominay non basta…VOTI

Ecco le pagelle di Napoli-Parma, gara valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26. Analizziamo i protagonisti e i loro voti, evidenziando le prestazioni più significative di entrambe le squadre. Un'istantanea dettagliata del match per comprendere meglio gli aspetti più rilevanti della partita.

Pagelle Napoli Parma: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Napoli Parma: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Mazzocchi 6 (58? Neres 5,5) . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Napoli Parma: muro Rinaldi, McTominay non basta…VOTI Leggi anche: Pagelle Napoli Juve: Yildiz e basta. Lenti e superficiali, bocciate queste mosse di Spalletti VOTI Leggi anche: Napoli-Parma 0-0 | Rinaldi ok, entra Valeri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parma-Inter 0-2, pagelle: Akanji insuperabile, Dimarco decisivo. Lautaro impreciso, Thuram spietato. Corvi commette un errore grave; Parma-Inter 0-2, pagelle: lampo Dimarco, Thuram letale, Akanji è un muro, Ondrejka pericoloso; Parma-Inter, le pagelle: Dimarco, mancino da 7,5. Delprato a picco, 5; Inter-Napoli 2-2, le pagelle: McTominay da campione, treno Dimarco. Akanji in crisi con Hojlund. Le pagelle di Napoli-Parma 0-0: Keita instancabile, Troilo alza il muro. Lang spreca un'occasione, Hojlund irriconoscibile - I voti ai protagonisti della sfida del Maradona: il migliore è il centrocampista ducale, letteralmente ovunque e principale protagonista in un Parma c ... eurosport.it

VOTI fantacalcio Napoli-Parma: muro Rinaldi! Bene McTominay, bocciati Hojlund e Pellegrino - Voti fantacalcio Napoli Parma 16^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? fantamaster.it

Napoli-Parma 0-0, le pagelle: Hojlund ingabbiato, McTominay sfortunato. Rinaldi, che debutto - Deve rispondere solo a un paio di tiri telefonati e non ha. tuttomercatoweb.com

Vittoria netta dei bianconeri che agganciano Roma e Napoli in classifica. Le pagelle facebook

Pagelle #InterNapoli: tutti i voti della spettacolare sfida Scudetto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.