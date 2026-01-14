Pagelle Inter Lecce | Pio Esposito salva Chivu e i nerazzurri vanno in fuga! Male Mkhitaryan e Thuram

Le pagelle di Inter-Lecce analizzano le prestazioni dei giocatori nella sfida di San Siro, valida per la 16ª giornata di Serie A. In questa partita, Pio Esposito si distingue salvando Chivu e contribuendo alla vittoria nerazzurra, che permette all'Inter di consolidare la propria posizione in classifica. Mkhitaryan e Thuram, invece, hanno avuto una prestazione meno positiva. Di seguito, i voti e le valutazioni dettagliate dei protagonisti in campo.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Lecce: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Finisce qui Inter Lecce, risultato finale di 1 a 0 nel match valevole per il recupero del 16° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Zielinski. FLOP a fine primo tempo: Diouf. TOP a fine partita: Pio Esposito. FLOP a fine partita: Mkhitaryan. 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf (Luis Henrique), Barella (Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (Lautaro), Carlos Augusto; Bonny (Pio Esposito), Thuram (Sucic).

