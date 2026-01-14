Padre e figlio sfrattati alla vigilia di Natale il Sunia | Bene la raccolta fondi ma nessuna risposta dalle istituzioni

Il Sunia ha apprezzato la raccolta fondi avviata per aiutare Massimo Dell’Oglio e suo figlio, sfrattati il 18 dicembre scorso dalla loro abitazione in via Ferdinando Di Giorgi, dopo vent’anni di permanenza. Tuttavia, non sono ancora arrivate risposte dalle istituzioni. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e concreti per situazioni di emergenza abitativa, soprattutto in un periodo come quello natalizio.

Continua la gara di solidarietà per aiutare Massimo Dell’Oglio e suo figlio, sfrattati il 18 dicembre scorso dalla casa in via Ferdinando Di Giorgi dove la famiglia risiedeva da 20 anni. Dell’Oglio era rimasto senza lavoro per assistere la moglie malata di tumore e morta nel settembre del 2024. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

