Pacifico Anief | Basta considerare i docenti di sostegno di Serie B Serve stabilizzare i 117.000 posti in deroga VIDEO INTERVISTA
Il Ministero dell'Istruzione ha partecipato oggi a un convegno dedicato all'inclusione scolastica, nel quale Pacifico di Anief ha sottolineato l'importanza di stabilizzare i 117.000 posti di sostegno in deroga, evitando di considerarli come una categoria di serie B. L’obiettivo è garantire continuità e stabilità ai docenti di sostegno, fondamentali per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ospitato oggi, mercoledì 14 gennaio, nella sala Aldo Moro, il convegno nazionale "Educare all'inclusione, 50° anniversario del documento Falcucci". L'articolo Pacifico (Anief): “Basta considerare i docenti di sostegno di Serie B. Serve stabilizzare i 117.000 posti in deroga” VIDEO INTERVISTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Pronunciamento UE su docenti sostegno, botta e risposta Valditara–ANIEF: il Ministro rivendica miglioramenti, per Pacifico “bisogna assumere sui 100mila posti in deroga”
Leggi anche: Insegnanti di sostegno precari, l’Europa dà ragione ad Anief: “Stabilizzare 100 mila docenti”
Pacifico (Anief), 'la scuola italiana è precaria e vecchia' - Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, il sindacato della scuola nato a Palermo e che conta circa 70mila iscritti. ansa.it
Il tribunale di Lanciano riconosce il diritto a percepire la carta docente e l’indennità sostitutiva e fa assegnare più di 10mila euro. Pacifico (Anief): “Basta con le ... - Un’altra sentenza positiva a favore di un precario: il docente, grazie alla difesa Anief, ha ottenuto più di 10mila euro - orizzontescuola.it
Pacifico: Basta considerare docenti di sostegno di Serie B. Serve stabilizzare i 117.000 in deroga
Domani convegno nazionale al Ministero dell’Istruzione. Pacifico (Anief): da sempre in lotta per il diritto allo studio degli studenti #PoliticaeSindacato facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.