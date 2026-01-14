Pacifico Anief | Basta considerare i docenti di sostegno di Serie B Serve stabilizzare i 117.000 posti in deroga VIDEO INTERVISTA

Il Ministero dell'Istruzione ha partecipato oggi a un convegno dedicato all'inclusione scolastica, nel quale Pacifico di Anief ha sottolineato l'importanza di stabilizzare i 117.000 posti di sostegno in deroga, evitando di considerarli come una categoria di serie B. L’obiettivo è garantire continuità e stabilità ai docenti di sostegno, fondamentali per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

