Ospedale di Perugia | più macchinari nuovo Pronto Soccorso e nuove terapie intensive

L’Ospedale di Perugia, Santa Maria della Misericordia, ha avviato importanti interventi di ammodernamento grazie ai finanziamenti del PNRR. Sono stati potenziati i macchinari, realizzato un nuovo Pronto Soccorso e ampliata la rete delle terapie intensive. Questi interventi, in fase di completamento, migliorano le strutture e le attrezzature, garantendo servizi più efficaci e moderni per la tutela della salute della comunità locale.

