Ospedale di Perugia | più macchinari nuovo Pronto Soccorso e nuove terapie intensive
L’Ospedale di Perugia, Santa Maria della Misericordia, ha avviato importanti interventi di ammodernamento grazie ai finanziamenti del PNRR. Sono stati potenziati i macchinari, realizzato un nuovo Pronto Soccorso e ampliata la rete delle terapie intensive. Questi interventi, in fase di completamento, migliorano le strutture e le attrezzature, garantendo servizi più efficaci e moderni per la tutela della salute della comunità locale.
I progetti di ammodernamento strutturale e delle apparecchiature, finanziati con il Pnrr per la quota Sanità, dell'Ospedale di Perugia, il Santa Maria della Misericordia, sono stati completati o si trovano, nel peggiore dei casi, al 65% e quindi entro i prossimi anni si prevede la chiusura di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Ospedale di Perugia, il 2026 l'anno del potenziamento: più macchinari, nuiovo P.Soccorso e terapie intensive
Leggi anche: In ospedale "doppi turni notturni, straordinari non pagati e terapie intensive scoperte"
Tumori, nuovo acceleratore lineare all'ospedale di Perugia - Il Reparto di radioterapia oncologica dell'Azienda ospedaliera di Perugia si dota di Radixact, un avanzato acceleratore lineare a tomoterapia elicoidale che rappresenta una nuova frontiera nella cura ... ilmessaggero.it
Nuovo acceleratore lineare all'ospedale di Perugia - Il Reparto di radioterapia oncologica dell'Azienda ospedaliera di Perugia si dota di Radixact, un avanzato acceleratore lineare a tomoterapia elicoidale che rappresenta una nuova frontiera nella cura ... ansa.it
Ospedale di Perugia. Fatti “investimenti strategici per l’intero sistema sanitario regionale” - “Gli ingenti investimenti tecnologici fatti in questi anni all’ospedale di Perugia hanno un ruolo chiave anche nel panorama interregionale, con l’Umbria che si pone come perno strategico per l’alta ... quotidianosanita.it
All'ospedale di Perugia positivi all'influenza l'80% dei test facebook
#Ospedale #Perugia, intervento #multidisciplinare su bimbo con #disabilità #complessa x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.