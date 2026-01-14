Ospedale di Perugia il 2026 l' anno del potenziamento | più macchinari nuiovo PSoccorso e terapie intensive

Entro il 2026, l'Ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia sarà oggetto di importanti interventi di potenziamento, grazie ai finanziamenti del PNRR. Verranno ampliati e aggiornati i servizi con nuovi macchinari, un nuovo pronto soccorso e terapie intensive più moderne. Gli interventi, già avviati o in fase avanzata, mirano a migliorare l’efficienza e la qualità delle cure offerte alla comunità nel rispetto delle tempistiche previste.

I progetti di ammodernamento strutturale e delle apparecchiature, finanziati con il Pnrr per la quota Sanità, dell'Ospedale di Perugia, il Santa Maria della Misericordia, sono stati completati o si trovano, nel peggiore dei casi, al 65% e quindi entro i prossimi anni si prevede la chiusura di.

