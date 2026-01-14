Osimhen nuovo re del calcio nigeriano chi lo conosce davvero sa che è un vincente ma non egoista

Victor Osimhen, attuale attaccante della Nigeria e protagonista in campo internazionale, si distingue per le sue doti di leader e la capacità di incidere senza egoismo. Questa sera affronta la semifinale di Coppa d’Africa contro il Marocco, cercando di superare il record di reti in nazionale di Rashidi Yekini. Con una carriera che unisce talento e determinazione, Osimhen rappresenta una figura di riferimento per il calcio nigeriano.

Victor Osimhen questa sera giocherà la semifinale di Coppa d’Africa contro il Marocco. Per la Nigeria, l’attaccante ex Napoli è un leader ed è a tre reti in Nazionale per superare il miglior goleador del suo Paese, ovvero Rashidi Yekini. Osimhen leader della Nigeria. La Bbc scrive: Le persone che lo conoscono meglio insistono che Osimhen non sarebbe lo stesso attaccante senza quella voglia di vincere e qualsiasi accusa di egoismo nei suoi confronti non potrebbe essere più lontana dalla verità. Ha rivelato: «Non importa se eguaglierò il record o lo supererò. Penso che Rashidi Yekini sia il miglior attaccante che la Nigeria abbiano mai prodotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

