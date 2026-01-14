Oshi no Ko 3 recensione primo episodio | show must go on sempre più dark

Il primo episodio di Oshi no Ko 3 introduce un nuovo sviluppo nella trama, mantenendo il tono dark e introspectivo della serie. Tra le sfide dell’industria dell’intrattenimento e le tensioni personali, la narrazione si approfondisce, offrendo uno sguardo complesso sui personaggi e le loro motivazioni. La stagione prosegue nel suo percorso, offrendo agli spettatori una storia ricca di elementi psicologici e drammi nascosti.

Il primo episodio della terza stagione di Oshi no Ko apre un nuovo capitolo nel dramma dell'intrattenimento: tra la promessa di una grande occasione e la costante ricerca di verità (o di vendetta?). Sempre più dentro le ombre scintillanti e patinate dell'intrattenimento in Giappone: se la prima stagione di Oshi no Ko aveva sorpreso per il suo modo di spalancare la porta su un mondo multicolorato ma corrotto, e la seconda aveva approfondito relazioni e teatro 2.5D, la terza stagione si presenta come un nuovo atto in un dramma che ha trasformato l'anime in uno dei fenomeni più discussi dell'animazione moderna.

