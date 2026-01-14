L’andamento delle quotazioni dell’oro nel 2025 riflette le attuali dinamiche economiche e geopolitiche. In un contesto di volatilità e incertezza, conoscere i momenti più opportuni per vendere o conservare l’oro può aiutare a prendere decisioni informate. Questo articolo analizza le tendenze di mercato e fornisce spunti utili per valutare quando potrebbe essere il momento giusto per disfarsi o mantenere i propri investimenti in oro usato.

Il contesto economico odierno e il valore dell'oro Nel corso degli scorsi mesi, il prezzo dell'oro ha manifestato una crescita costante, spinto da vari fattori, tra i quali: instabilità di natura geopolitica, una persistente inflazione e un clima di incertezza, legato ai mercati finanziari globali. In quanto contesto così altalenante, il metallo prezioso riacquista un importanza cruciale, come bene rifugio. Un numero sempre crescente di piccoli investitori, sta rivalutando i propri possedimenti auriferi, come un mezzo per ottenere liquidità immediata. Questo andamento ha ravvivato l'interesse verso il mercato dei preziosi usati, dando una significativa impennata a questo mercato, dove operano entità specializzate nell'effettuare stime e acquisti di metalli preziosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oro usato e quotazioni 2025: quando disfarsene si rivela opportuno

