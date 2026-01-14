Oro da record | cosa sta muovendo il prezioso

L’oro continua a mostrare segnali di crescita, avvicinandosi ai 5.000 dollari l’oncia dopo una fase di correzione a fine anno. Questo movimento è influenzato da fattori come i mercati chiusi per festività e le strategie di bilancio delle aziende, che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sul prezzo del prezioso metallo. Analizzare le motivazioni e le tendenze attuali permette di capire meglio le dinamiche di questo mercato.

L'oro non ferma la sua corsa e punta dritto verso i 5.000 dollari l'oncia dopo la breve fare di correzione sperimentata alla fine dello scorso anno, complici i mercati chiusi per festività e la necessità di infiocchettare i bilanci. Da inizio gennaio, complici anche le rinnovate tensioni geopolitiche e gli attacchi alla Federal Reserve, il metallo prezioso è tornato a correre e si sconta un quadro ancora molto favorevole ad un aumento delle quotazioni. Il primo fattore rialzista è la domanda, soprattutto gli acquisti delle banche centrali ed i consistenti flussi sugli ETF, ma anche la la politica monetaria ha un ruolo di primo piano.

