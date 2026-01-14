Oriana Fallaci e Alekos Panagulis | amore e libertà al Teatro Torlonia

Cosa: Nella lingua e nella spada, un melologo contemporaneo di musica e teatro ispirato alle vite di Oriana Fallaci e Aléxandros Panagulis.. Dove e Quando: Al Teatro Torlonia di Roma, dal 22 al 25 gennaio 2026.. Perché: Un’opera intensa che esplora il legame tra scrittura, resistenza politica e amore, celebrando due figure iconiche del Novecento che non si sono mai piegate alla tirannia.. Il palcoscenico del Teatro Torlonia si prepara ad accogliere una narrazione che affonda le radici nella storia recente, trasformando il dolore e la lotta in un’esperienza sensoriale ed emotiva. Nella lingua e nella spada non è una semplice ricostruzione biografica, ma un progetto multidisciplinare che vede Elena Bucci firmare l’elaborazione drammaturgica, la regia e l’interpretazione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

