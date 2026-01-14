Organizzazione dei viaggi di istruzione dalla Provincia un bando da 953mila euro | coinvolto lo scientifico
La Provincia di Forlì-Cesena ha aperto un bando da 953mila euro per l’organizzazione e la gestione dei viaggi di istruzione per il 2025/2026. La procedura riguarda tre istituti scolastici, tra cui anche il liceo scientifico, con l’obiettivo di favorire esperienze educative e formative per gli studenti del territorio.
La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 20252026, a supporto di tre istituti scolastici del territorio, per un importo complessivo pari a 953.490 euro. L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
