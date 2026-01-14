Ordinò l' incendio del suo locale per prendere i soldi dall' assicurazione | arrestato

Il 12 gennaio, a Padova, la Polizia ha arrestato Vincenzo Gargiulo, titolare del ristorante “Bea Storia” di Jesolo. L’uomo è accusato di aver provocato un incendio nel suo locale per ottenere un risarcimento assicurativo. L’arresto, avvenuto in carcere in attesa di giudizio, si inserisce in un’indagine che ha portato alla scoperta di un tentativo di frode assicurativa con conseguenze penali.

