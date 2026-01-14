Ordinò l' incendio del suo locale per prendere i soldi dall' assicurazione | arrestato
Il 12 gennaio, a Padova, la Polizia ha arrestato Vincenzo Gargiulo, titolare del ristorante “Bea Storia” di Jesolo. L’uomo è accusato di aver provocato un incendio nel suo locale per ottenere un risarcimento assicurativo. L’arresto, avvenuto in carcere in attesa di giudizio, si inserisce in un’indagine che ha portato alla scoperta di un tentativo di frode assicurativa con conseguenze penali.
Il 12 gennaio in provincia di Padova la Polizia di Stato ha arrestato e portato in carcere, in attesa di processo, il titolare del ristorante “Bea Storia” di Jesolo, Vincenzo Gargiulo, 54 anni, ritenuto responsabile, come mandante, del grave rogo che, la notte del 12 giugno 2025, distrusse il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
