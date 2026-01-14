Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso ma solo in Iran e in Venezuela

Negli ultimi tempi, la destra sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti dei diritti e del dissenso, soprattutto in contesti come Iran e Venezuela. Dopo anni dedicati a sostenere decreti sicurezza, a reprimere il dissenso, a opporsi ai movimenti femministi e a limitare l’estensione dei diritti, ora si presenta come potenziale alleato di giovani, donne e attivisti. Un mutamento che invita a riflettere sulla coerenza e le motivazioni di questa nuova posizione.

Dopo anni passati a parlare di decreti sicurezza, di dissenso da reprimere, di femminismo da combattere, di diritti da non estendere, la destra si scopre improvvisamente amica di giovani, donne e attivisti. Peccato non siano i nostri.

