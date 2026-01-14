Operaio morto nell'ex Ilva a Taranto in 17 iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo

A Taranto, si sono aperte indagini per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni deceduto in un incidente sul lavoro all’interno dell’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia. Sono 17 le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo, mentre le autorità esaminano le cause e le responsabilità dell’accaduto. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono 17 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Attesa per l'autopsia.

Operaio morto nell'ex Ilva, disposta l'autopsia: 17 indagati - Sono diciasette gli indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida, rimasto ucciso in un incidente sul lavoro avvenuto lunedì mattina all'interno dell'ex Ilva di ... msn.com

Operaio morto all’ex Ilva di Taranto: Claudio Salamida è precipitato durante un controllo alle valvole - Il dipendente, 47 anni, sarebbe caduto dal quinto piano in seguito al cedimento di una pedana. quotidiano.net

Ex Ilva: operaio morto sul lavoro. Acli, “è finito il tempo del silenzio” facebook

Ex Ilva, operaio precipitato e morto in Acciaieria 2: terminato lo sciopero dei sindacati. Aperta l'inchiesta x.com

