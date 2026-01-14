One Point Slam la farsa da 1 milione di dollari | il punto decisivo di Jordan Smith

One Point Slam, il cosiddetto “punto decisivo” di Jordan Smith, ha suscitato opinioni contrastanti. Da un lato, rappresenta il coronamento di un sogno per l’atleta; dall’altro, è stato definito da alcuni tifosi del tennis come una messa in scena forzata e poco credibile. Questa vicenda evidenzia come le percezioni possano divergere, tra entusiasmo e scetticismo, in un mondo sportivo sempre più mediato e discutibile.

Per Jordan Smith è un sogno che si realizza. Per qualcun altro, ovvero i tifosi del tennis più cinici, una farsa conclusasi nel modo più clamoroso e al tempo stesso "telefonato" possibile. Ovvero la vittoria di un carneade contro alcuni dei più forti e celebrati sportivi del pianeta. L'ultima frontiera della racchetta mondiale, con un calendario ormai pieno zeppo di esibizioni, amichevoli, "guerra dei sessi" eccetera, tutti eventi studiati per fare il pieno di diritti televisivi e contratti commerciali, si chiama One Point Slam, bizzarro torneo-show organizzato a Melbourne e pensato come gustoso antipasto degli Australian Open, primo slam dell'anno.

