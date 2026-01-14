One Point Slam 2026 oggi | orario dove vederla in tv e streaming

L’One Point Slam 2026 si svolge durante la Opening Week degli Australian Open, offrendo un torneo di esibizione innovativo. Tra i partecipanti figura anche Jannik Sinner, impegnato in incontri caratterizzati da match conclusivi su un singolo punto. Di seguito, tutte le informazioni su orari, modalità di visione in tv e streaming, per seguire l’evento in modo semplice e chiaro.

Ci sarà anche Jannik Sinner tra i protagonisti dello One Point Slam, torneo d’ esibizione che andrà in scena nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, in cui professionisti ed amatori si sfideranno in match giocati su un solo punto. Il torneo d’esibizione è fissato per oggi, mercoledì 14 gennaio, non prima delle ore 9.30 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: in precedenza si giocherà il match d’esibizione tra le statunitensi McCartney Kessler ed Amanda Anisimova. Le qualificazioni si sono esaurite nel corso della notte italiana, e non è stato ancora rilasciato il tabellone finale dello One Point Slam, ma sono annunciati, oltre a Sinner, campioni del calibro di Carlos Alcaraz, Coco Gauff ed Iga Swiatek, che sfideranno gli amatori che si sono qualificati. 🔗 Leggi su Oasport.it

