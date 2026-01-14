Omicidio Tarna arrestato il presunto complice di Salvagno
Il 14 gennaio, i carabinieri di Venezia hanno arrestato un 38enne di Spinea, sospettato di essere il presunto complice di Riccardo Salvagno nell’omicidio di Sergiu Tarna. L’indagine, condotta dal Nucleo investigativo, prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
I carabinieri del Nucleo investigativo veneziano hanno portato in carcere oggi, 14 gennaio, un 38enne di Spinea sospettato di essere il complice di Riccardo Salvagno nell'omicidio di Sergiu Tarna. L'arrestato, che ha precedenti a carico, avrebbe partecipato all'esecuzione del 25enne trovato senza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
