Omicidio Tarna arrestato il presunto complice di Salvagno

Il 14 gennaio, i carabinieri di Venezia hanno arrestato un 38enne di Spinea, sospettato di essere il presunto complice di Riccardo Salvagno nell’omicidio di Sergiu Tarna. L’indagine, condotta dal Nucleo investigativo, prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Omicidio del barman a Mira, Riccardo Salvagno e i timori per il video con una trans: arrestato il presunto complice del vigile - Venezia, preso dai carabinieri un uomo di 38 anni che avrebbe partecipato al «sequestro» e all'uccisione di Sergiu Tarna: non si era mai mosso da casa. corrieredelveneto.corriere.it

Venezia, arrestato il sospettato dell’omicidio di Sergiu Tarna: "Tradito da una telefonata" - Omicidio di Sergiu Tarna in provincia di Venezia: fermato il presunto responsabile, indagini ora puntate sul movente e sui possibili complici. notizie.it

OMICIDIO TARNA, L'AVVOCATO DI SALVAGNO: «STA PRENDENDO COSCIENZA» | 12/01/2026

NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA AI PONTI MOBILI, NEI CIMITERI E CONTRO L'ABBANDONO DI RIFIUTI La soluzione dell'omicidio di Sergiu Tarna a Malcontenta, favorita anche dalle telecamere di videosorveglianza installate dall'a facebook

Delitto Tarna, si cerca un complice di Riccardo Salvagno: indagini sulle reti di conoscenze. L’agente della polizia locale, arrestato per omicidio, potrebbe non aver agito da solo. Al centro delle ricerche un uomo di origine albanese. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.