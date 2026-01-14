Omicidio barman arrestato 38enne | sarebbe il complice del vigile urbano

Un uomo di 38 anni di Spinea è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di essere il presunto complice del vigile urbano Riccardo Salvagno nell’omicidio del 25enne barman moldavo Sergiu Tarna, avvenuto a Venezia nella notte di Capodanno. L’indagine ha portato alla sua detenzione, nel contesto di un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale.

(Adnkronos) – Un 38enne di Spinea (Venezia) è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il complice del vigile urbano Riccardo Salvagno nell'omicidio del 25enne barman moldavo Sergiu Tarna, ucciso con un colpo di pistola ravvicinato alla testa nelle prime ore del 31 dicembre. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato portato in custodia cautelare in .

