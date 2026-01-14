Omicidio a San Godenzo chi è la coppia accusata del diabolico delitto I retroscena

Un tragico omicidio si è verificato a San Godenzo, dove Franka Ludwig è stata trovata senza vita lo scorso luglio. La coppia accusata di aver commesso il delitto è stata trasferita nel carcere di Sollicciano. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e i retroscena di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

La coppia accusata dell'omicidio di Franka Ludwing, ritrovata senza vita lo scorso luglio su un sentiero nei boschi di San Godenzo, è stata trasferita nel carcere di Sollicciano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente sarebbe da ricondurre al tentativo di riscuotere una polizza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

