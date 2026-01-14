Omicidio a San Godenzo chi è la coppia accusata del diabolico delitto I retroscena

Un tragico omicidio si è verificato a San Godenzo, dove Franka Ludwig è stata trovata senza vita lo scorso luglio. La coppia accusata di aver commesso il delitto è stata trasferita nel carcere di Sollicciano. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e i retroscena di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, la svolta dopo 6 mesi: arrestati compagno e amica per omicidio - Due arresti per l'omicidio di Franka Ludwig, trovata senza vita il 2 luglio 2025 nei boschi di San Godenzo. tag24.it

Trovata morta nel bosco nel fiorentino, due fermati per omicidio: 'uccisa per l'assicurazione sulla vita' - La donna drogata e uccisa per simulare un incidente stradale Ci sono due fermati per l'omicidio della donna trovata senza vita nei bosc ... 055firenze.it

La donna era stata trovata morta sei mesi fa nei boschi di San Godenzo. Fermati il compagno e l’amica. Il movente dell’omicidio: incassare il premio da tre milioni di euro facebook

#Morta nei #boschi di #SanGodenzo, per gli #inquirenti fu #omicidio: due in #carcere x.com

