Omicidio a Partinico trovato il cadavere di un uomo nei pressi di Borgo Parrini

A Partinico, in provincia di Palermo, è stato rinvenuto il corpo di un uomo nei pressi di Borgo Parrini. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulla vittima o sui possibili moventi. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine proseguono le attività investigative.

Omicidio a Partinico, in provincia di Palermo. Il cadavere di un uomo è stato trovato nei pressi di Borgo Parrini. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Indaga la polizia. In aggiornamento.

Omicidio a Partinico, uomo ucciso con due colpi di arma da fuoco - La vittima è un 73enne residente a Borgetto, il cui cadavere è stato trovato in una zona di campagna, in contrada Principe di Mezzavilla. palermotoday.it

