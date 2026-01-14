Olmo, travolta sulle strisce a 17 anni, «Servono interventi per la sicurezza».

A Olmo, sulla strada regionale, si registrano frequenti incidenti che mettono a rischio la sicurezza dei pedoni. La tragica morte di una ragazza di 17 anni travolta sulle strisce ha acceso i riflettori sulla necessità di interventi strutturali per migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti. La comunità chiede azioni concrete per rendere più sicuro il passaggio pedonale e ridurre i pericoli lungo questa arteria.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Luci puntate (almeno così chiedono i residenti) sulla strada regionale di Olmo, al centro di tanti incidenti e dove attraversare è diventato una roulette russa. L’ultimo ha visto coinvolta una ragazzina di 17 anni messa sotto ieri mattina prima delle 8 sulle strisce pedonali. Sulla Strada regionale 71 a rimanere ferita questa volta è stata una minorenne, portata in ospedale in codice 2. L’ultimo incidente a Olmo sulle strisce riporta alla luce vecchi problemi di sicurezza mai risolti e gli interventi più volte chiesti dai residenti della frazione alle porte di Arezzo. Uno su tutti le strisce pedonali mai segnalate e il progetto del semaforo con pulsante per consentire un attraversamento su richiesta e in sicurezza e non ancora messo a dimora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

