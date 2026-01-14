Olio più buono del mondo Barbera si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Sofy Award

Oleifici Barbera, guidati dall’imprenditore Manfredi Barbera, si sono aggiudicati per il terzo anno consecutivo il Sofy Award, riconoscimento internazionale nel settore del food. Questa vittoria conferma l’eccellenza del loro olio, considerato tra i migliori al mondo. La premiazione rappresenta un importante riconoscimento per l’azienda italiana, che continua a distinguersi per qualità e tradizione nel panorama oleario.

L'imprenditore Manfredi Barbera, ceo dei premiati Oleifici Barbera si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Sofy Award, ed entra nella storia degli Oscar del Food per essere stata la prima azienda olearia italiana a vincere, per tre anni consecutivi, l’ambita statuetta d’oro. "È un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

