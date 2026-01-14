Le Olimpiadi sono un evento che unisce il mondo attraverso lo sport, ma spesso si ignorano aspetti meno evidenti, come le storie e le culture che le accompagnano. In questo contesto, la memoria collettiva gioca un ruolo fondamentale nel conservare il senso di appartenenza e identità. Senza uno sguardo attento alle radici e alle tradizioni, le Olimpiadi rischiano di perdere il loro significato più profondo, diventando semplici manifestazioni di passaggio.

“Un popolo senza memoria è un popolo senza storia e senza futuro”, diceva il grande scrittore cileno Luis Sepúlveda. Riferendosi a cose più grandi e più serie, per carità, tuttavia un certo milieu si costruisce anche nelle piccole cose. E le Olimpiadi proprio piccole non sono, tra l’altro. Stupisce e ferisce, quindi, che Milano Cortina abbia snobbato Silvio Fauner, uno degli eroi della staffetta 4x10 di Lillehammer, unanimemente considerata una delle vittorie più belle della storia azzurra a cinque cerchi, non solo invernali. Uno schiaffo a tutto lo sci di fondo, uno degli sport di punta delle Olimpiadi bianche, una disciplina che tanto ha dato al medagliere italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi senza sport

