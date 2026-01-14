Olimpiadi Massimiliano Allegri ha portato la fiamma olimpica nella 38esima tappa

Da milanotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 38ª tappa del percorso della fiamma olimpica, Massimiliano Allegri ha contribuito a portarla a Varese, dopo aver attraversato Novara. La staffetta prosegue nel rispetto delle tradizioni, avvicinando la Lombardia agli eventi che uniscono atleti e comunità sotto il segno dei Giochi Olimpici. Un momento di condivisione e sport, simbolo di unità e passione per il movimento olimpico.

La fiamma olimpica è pronta a entrare in Lombardia, con la sua prima tappa a Varese, non prima di finire il giro di Novara. E proprio qui, nella città agognina, che tra i tedofori è stato selezionato l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Allegri è arrivato in anticipo all'appuntamento, ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fiamma olimpica, Massimiliano Allegri sarà tedoforo a Borgomanero

Leggi anche: Chiellini nella giornata di ieri ha portato la fiamma olimpica per le vie di Torino: la reazione della città

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Max Allegri sarà tedoforo olimpico; Olimpiadi, la fiamma dal 14 a Varese. Allegri tra i tedofori: “Esperienza meravigliosa”; Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: Sarà un'esperienza meravigliosa; Massimiliano Allegri tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina: Emozione unica. Ringrazio il CONI.

olimpiadi massimiliano allegri haOlimpiade di Milano-Cortina, Allegri tedoforo a Borgomanero. VIDEO - L'allenatore rossonero ha portato la fiamma olimpica nella tappa di Borgomanero (provincia di Novara) per una distanza di 20 ... sport.sky.it

olimpiadi massimiliano allegri haMassimiliano Allegri tedoforo per i Giochi: l'allenatore del Milan ha portato la torcia olimpica nella frazione tra Borgomanero e Varese - Il tecnico rossonero è stato tra i protagonisti del viaggio della torcia olimpica nella frazione tra Borgomanero e Varese. eurosport.it

olimpiadi massimiliano allegri haMassimiliano Allegri tedoforo d’eccezione: le immagini - Ha sempre avuto una grande attrazione per la NBA ma l’altezza non l’ha mai supportato e così ha dovuto ben preso riporre il sogno nel ... sportal.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.