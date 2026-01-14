Olimpiadi Massimiliano Allegri ha portato la fiamma olimpica nella 38esima tappa

Nella 38ª tappa del percorso della fiamma olimpica, Massimiliano Allegri ha contribuito a portarla a Varese, dopo aver attraversato Novara. La staffetta prosegue nel rispetto delle tradizioni, avvicinando la Lombardia agli eventi che uniscono atleti e comunità sotto il segno dei Giochi Olimpici. Un momento di condivisione e sport, simbolo di unità e passione per il movimento olimpico.

