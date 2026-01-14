Olimpiadi la fiamma olimpica solca il Lago Maggiore | il Sottosegretario Morelli a Stresa per il passaggio storico

Oggi, sul Lago Maggiore, si è svolto il passaggio della fiamma olimpica, un momento simbolico e di grande rilevanza storica. Il Sottosegretario Morelli ha partecipato a questa cerimonia a Stresa, sottolineando l’importanza di questo evento nel contesto delle Olimpiadi. Un momento che unisce tradizione e sport, portando avanti il valore delle Olimpiadi in un luogo di grande charme e storia.

In un’atmosfera densa di storia e suggestione, la fiamma olimpica ha solcato oggi le acque del Lago Maggiore. Il simbolo universale dei Giochi è stato trasportato a bordo del Piroscafo Piemonte, il gioiello della flotta di Navigazione Laghi, nel suggestivo tragitto tra la città di Stresa e l’Isola Bella. Ospiti sul piroscafo numerosi sindaci e autorità territoriali e la prestigiosa presenza del Sottosegretario di Stato sen. Alessandro Morelli. L’evento ha celebrato l’unione tra il valore dello sport internazionale e il patrimonio storico della navigazione italiana. Il piroscafo a vapore del 1904, l'unità a vapore più antica d'Italia ancora in servizio, ha rappresentato la cornice perfetta per un passaggio di testimone che resterà nella memoria del territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: La fiamma olimpica arriva sul Lago Maggiore, il Piroscafo Piemonte tedoforo d'eccezione Leggi anche: Latina pronta per il passaggio della fiamma olimpica: “Evento storico per la città” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La fiamma olimpica sul Lago Maggiore: il tragitto a Verbania; La Fiamma Olimpica viaggia sul piroscafo Piemonte | .it. La fiamma olimpica solca il Lago Maggiore - A bordo dell'unità a vapore più antica d’Italia il simbolo dei Giochi Olimpici ha attraversato il Piemonte per arrivare in Lombardia. verbanonews.it

La Fiamma Olimpica entra in Lombardia: ecco il percorso che la porterà tra Brianza e Monza - A Monza, il percorso cittadino sarà lungo circa 3,8 chilometri e toccherà alcuni dei luoghi più simbolici: da via Boito a viale Brianza, con ingresso nell’Avancorte della Villa Reale, quindi piazza ... monza-news.it

La Fiamma Olimpica passa anche dalla provincia di Verona - ( Francesca Truschelli) Dal 18 al 20 gennaio, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, la Fiamma Olimpica attraverserà città, borghi e comunità del territorio veronese, regalando tre giornate di grand ... giornaleadige.it

` ! ` , ., la Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà il nostro Comune. Il passaggio di questo stori facebook

Olimpiadi invernali, oggi la Fiamma illuminerà Varese x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.