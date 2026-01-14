Oggi 14 gennaio San Felice da Nola | liberato prodigiosamente da atroci torture

Il 14 gennaio si ricorda San Felice da Nola, sacerdote del III secolo, noto per aver subito gravi torture durante le persecuzioni dell’epoca. La sua vicenda, segnata da sofferenze e resistenza, è anche caratterizzata da un intervento miracoloso che gli permise di essere liberato. La sua storia rappresenta un esempio di fede e perseveranza, preservata nel ricordo di questa ricorrenza.

San Felice da Nola fu unsacerdote del III secolo e patì atroci torture durante le persecuzioni, ma un intervento prodigioso lo liberò. La Campania e non solo venera san Felice da Nola, che si ricorda oggi 14 gennaio. Il Martirologio Romano lo descrive così: "sacerdote, che come riferisce san Paolino, durante l'imperversare delle persecuzioni, patì.

