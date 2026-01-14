Occultava i proventi del marito indebitato per oltre mezzo milione | sequestrati 190mila euro
La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato oltre 190.000 euro alla moglie di un imprenditore di San Donà di Piave, accusata di aver nascosto i proventi del marito per oltre mezzo milione di euro. La donna avrebbe coperto l’evasione fiscale, mantenendo il denaro non dichiarato. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia su debiti fiscali superiori ai 600.000 euro.
Copriva il marito, occultando il denaro che avrebbe dovuto versare al Fisco. La guardia di finanza di Treviso, su delega della procura di Venezia, ha sequestrato oltre 190mila euro alla moglie di un imprenditore residente a San Donà di Piave, gravato da debiti superiori ai 600mila euro.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
