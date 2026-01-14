’Occhi sulla storia’ | ultimo giorno di mostra

Oggi si conclude la mostra ’Occhi sulla storia’ presso la sala convegni della Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi. Dopo un percorso che ha attraversato momenti significativi, questa è l’ultima occasione per visitarla e scoprire i temi e le immagini che hanno caratterizzato l’esposizione. Un’opportunità per approfondire aspetti fondamentali della nostra storia attraverso un’accurata selezione di materiali.

Si chiude oggi la lunga avventura della mostra ' Occhi sulla storia ', allestita nella sala convegni della Banca di Bologna a Palazzo De' Toschi. Lunga non solo e non tanto perché in un mese di apertura (è visitabile ancora questa mattina dalle 10 alle 14) ha visto transitare tanti visitatori, ma soprattutto perché racconta i 140 anni di vita del Resto del Carlino. E questa sì è una lunga corsa, che affonda le radici in quel 20 marzo 1885 quando a Bologna Cesare Chiusoli, Alberto Carboni, Francesco Tonolla e Giulio Padovani fondarono un giornale che rispondesse "al quotidiano borghese 'che c'è di nuovo?'".

