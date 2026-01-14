Occhi su Gaza diario di bordo #125

In questa occasione, si osservano le conseguenze delle recenti condizioni atmosferiche a Gaza, dove le raffiche di vento hanno aggravato la situazione di vulnerabilità delle abitazioni e delle famiglie. Questo diario di bordo #125 offre uno sguardo sulle sfide quotidiane in una zona segnata da tensioni e difficoltà, evidenziando come le condizioni climatiche possano influire sulla vita delle persone in contesti di crisi.

A Gaza la tregua si misura con il vento. Nelle ultime ventiquattr’ore le raffiche hanno strappato tende, fatto crollare muri già lesionati, sepolto famiglie che vivevano sotto ripari di fortuna. Un bambino di un anno è morto per ipotermia. Almeno quattro persone sono state uccise dal cedimento di pareti improvvisate. Le agenzie parlano di “maltempo”, l’Onu di centinaia di tende distrutte. È il vocabolario della normalizzazione: quando la guerra rallenta, il rischio diventa clima. Dentro questa calma apparente continuano però i colpi. A Rafah le forze israeliane hanno riferito di uno scontro a fuoco con sei uomini armati nella zona occidentale, definendolo una “grave violazione” del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Occhi su Gaza, diario di bordo #62

Leggi anche: Occhi su Gaza, diario di bordo #65

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Occhi su Gaza, diario di bordo #119 - I blindati entrano nel campus, i lacrimogeni riempiono i viali, i colpi partono. lanotiziagiornale.it

Una barca calabrese e la testimonianza a bordo della Flotilla: a Reggio si conclude l’evento “Natale a Gaza” - “Rotta verso Gaza: Diario di bordo”, con questo evento si chiude domenica 3 gennaio 2026 alle 18, presso la Galleria di palazzo San Giorgio, l’iniziativa “Natale a Gaza – Una candela nell’oscurità”. strettoweb.com