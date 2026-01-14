Obbligati a spegnere il cellulare a tavola | nuova regola nei ristoranti in arrivo?

Negli ultimi anni, la pratica di spegnere o mettere in modalità silenziosa il cellulare a tavola si è diffusa in molti ristoranti. Questa tendenza, nota come phone-ban, mira a favorire la conversazione e il rispetto del momento conviviale. Ma quali sono le regole e le motivazioni dietro questa scelta? Di seguito, un’analisi sulle nuove norme e sui motivi che spingono i locali a limitare l’uso degli smartphone durante i pasti.

Spegnere il cellulare a tavola è diventato un must nei ristoranti, ma in quali e per quale ragione? Ecco cosa sapere, in merito Negli ultimi anni, si è affermata una tendenza crescente nei locali italiani e internazionali: la pratica del phone-ban, ovvero il divieto più o meno esplicito di utilizzare lo smartphone a tavola. Questa nuova moda culturale, che sta trasformando il modo di vivere l'esperienza gastronomica, punta a ridare centralità al momento conviviale e alla qualità dell'attenzione durante i pasti. La rivoluzione del phone-ban nei ristoranti. Il cellulare, per molti anni considerato un accessorio imprescindibile, spesso protagonista di notifiche, selfie e scatti dei piatti prima ancora di assaggiarli, sta subendo una profonda rivalutazione.

