NyT | Un eventuale attacco non sarebbe imminente Per Trump opzioni limitate
Secondo il New York Times, le possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti sono limitate e non imminenti. Le recenti indiscrezioni suggeriscono un’attenuazione delle tensioni, evidenziando che le opzioni a disposizione di Donald Trump sono ristrette. Questa valutazione offre una panoramica più realistica sulla situazione attuale, sottolineando come le decisioni siano ancora in fase di valutazione e non imminenti.
Le indiscrezioni su un intervento Usa vengono ridimensionate dal New York Times che parla di opzioni relativamente limitate per Donald Trump. Lo scorso autunno, ricorda il giornale, il Pentagono ha trasferito la portaerei 'Gerald R. Ford' e le sue unità di scorta dal Mediterraneo orientale ai. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Trump: "Venezuela non è Paese amico, attacco non è imminente"
Leggi anche: “Attacco sempre più imminente”. La notizia su Donald Trump è appena arrivata
Siracusa calcio sarebbe in fondo alla graduatoria con un’eventuale penalizzazione di 6 punti. Intanto la squadra comincia la preparazione in vista del match con il Cerignola. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.