NyT | Un eventuale attacco non sarebbe imminente Per Trump opzioni limitate

Secondo il New York Times, le possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti sono limitate e non imminenti. Le recenti indiscrezioni suggeriscono un’attenuazione delle tensioni, evidenziando che le opzioni a disposizione di Donald Trump sono ristrette. Questa valutazione offre una panoramica più realistica sulla situazione attuale, sottolineando come le decisioni siano ancora in fase di valutazione e non imminenti.

