Nutrimenti visivi alla Casa dell' Upupa un viaggio tra arte bellezza e suggestioni

Sabato 17 gennaio alle 16.00, la Casa dell’Upupa ospiterà

Sabato 17 gennaio alle ore 16.00, Casa dell'Upupa ospiterà Nutrimenti Visivi, ultimo appuntamento di una rassegna dedicata al cibo declinato nella storia dell'arte. Un pomeriggio all'insegna della bellezza, delle immagini e della musica, pensato per nutrire lo sguardo e la mente attraverso un.

