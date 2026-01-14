Nuovo piano del traffico la svolta | Vogliamo una città vivibile

Il nuovo piano del traffico mira a migliorare la qualità della vita in città. Dopo un'accurata analisi delle criticità e la definizione degli obiettivi, sono state elaborate proposte concrete, già disponibili su mappa. Questa fase rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e una città più vivibile, attraverso interventi mirati e condivisi con la comunità.

Una lunga fase analitica e di indagine, la fotografia delle criticità, gli obiettivi amministrativi, e adesso le proposte, già su mappa. Prima presentazione per il nuovo piano urbano del traffico, è stato adottato in giunta, ora le osservazioni e infine l'approdo in consiglio comunale. Zone 30, aree a prevalenza pedonale, interventi strutturali, rivoluzione di sensi unici, revisione e modifica di incroci pericolosi, la bozza di piano è una "dichiarazione di guerra" alla velocità eccessiva e al predominio delle auto, "vogliamo una città vivibile e una mobilità che tuteli tutti gli utenti della strada, soprattutto quelli deboli".

