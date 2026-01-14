Nuovo Isee 2026 | cosa cambia e cosa devono fare le famiglie

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il nuovo sistema di calcolo dell’Isee, l’indicatore fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Questa revisione comporta alcune variazioni nelle modalità di determinazione del reddito e della situazione patrimoniale delle famiglie. È importante conoscere le novità per aggiornare le pratiche e assicurarsi di rispettare le nuove procedure previste dal nuovo Isee 2026.

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo dell'Isee, l'indicatore che serve per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Le prime settimane dell'anno sono considerate una fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema e l'Inps ha pubblicato chiarimenti per spiegare come comportarsi e quali effetti pratici ci saranno per i cittadini. Cos'è l'Isee e perché è così importante. L'Isee, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento con cui viene valutata la condizione economica dei nuclei familiari. Più vantaggi per le famiglie - Il nuovo Isee prevede un innalzamento della franchigia sul valore dell'abitazione principale, che ...

Mensa scolastica – Attenzione alle scadenze! Per continuare a usufruire delle agevolazioni sul costo del pasto, le famiglie residenti devono inviare il nuovo ISEE 2026 entro il 28/02/2026 a [email protected] unitamente al modello allegato alla notizia facebook

