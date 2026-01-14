La norma Uni 11998:2025 segna un importante aggiornamento per i sistemi vetrati amovibili, offrendo nuovi criteri di progettazione e sicurezza. New Time, con la sua esperienza consolidata nella produzione di Vepa ingegnerizzati, si distingue in questo ambito, contribuendo allo sviluppo di standard che migliorano qualità e affidabilità nel settore.

La Uni 11998:2025 rappresenta una svolta per il settore dei sistemi vetrati amovibili e un riconoscimento del percorso industriale di New Time, società che da anni progetta e produce Vepa come sistemi ingegnerizzati, con criteri strutturali, prestazionali e di sicurezza. L’azienda ha partecipato direttamente al tavolo tecnico che ha definito la norma, contribuendo a creare il primo riferimento nazionale per queste soluzioni. Oggi New Time è l’unica azienda italiana con Vepa già conformi alla Uni 11998:2025. Questo è possibile perché l’azienda ha realizzato il primo e unico impianto produttivo dedicato esclusivamente alle Vepa, con linee e protocolli conformi alle norme europee, tracciabilità completa, controlli continui e scarto sistematico di materiali non conformi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuovi standard sulle Vepa: New Time contribuisce alla Uni 11998:2025

