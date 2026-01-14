Nuovi agenti di Polizia alla Questura di Pisa il Siulp | Bilanciati o poco più i pensionamenti

Sono stati annunciati i dettagli sul piano di assegnazione di nuovi agenti alla Questura di Pisa, in conformità alle direttive del Capo della Polizia. Secondo il Sindacato Siulp, i pensionamenti recenti risultano moderati, mantenendo un equilibrio nella composizione del personale. Questi dati forniscono un quadro chiaro della situazione attuale delle risorse umane nella sede pisana, in un contesto di pianificazione e gestione delle forze di sicurezza.

