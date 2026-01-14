Il progetto europeo IMPACT CRC si propone di approfondire le ragioni delle risposte favorevoli alle nuove immunoterapie nel tumore del colon-retto, con l’obiettivo di sviluppare trattamenti sempre più personalizzati. Inserito nella collaborazione EP PerMed – JTC 2025, questo studio mira a migliorare le prospettive di remissione completa, offrendo nuove speranze ai pazienti e contribuendo a un approccio terapeutico più mirato e efficace.

Comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono in modo eccezionale alle nuove immunoterapie e tradurre questa conoscenza in cure sempre più personalizzate: è l’obiettivo del progetto europeo IMPACT CRC, avviato nell’ambito della partnership EP PerMed – JTC 2025. Tra i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni complete

Leggi anche: Tumore del colon-retto, casi in aumento tra i giovani: le terapie mirate cambiano la prognosi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni complete; Il futuro è dei bambini”: farmacie territoriali protagoniste contro il neuroblastoma; Terapia genica efficace su malattie rare: la ricerca di Unipd apre nuove speranze; Terapia genica promettente per due malattie rare neurodegenerative.

Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni complete - IMPACT CRC nasce dai risultati dello studio clinico UNICORN, condotto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. quicomo.it