Nuove speranze per il tumore del colon-retto | una svolta verso le remissioni complete
Il progetto europeo IMPACT CRC si propone di approfondire le ragioni delle risposte favorevoli alle nuove immunoterapie nel tumore del colon-retto, con l’obiettivo di sviluppare trattamenti sempre più personalizzati. Inserito nella collaborazione EP PerMed – JTC 2025, questo studio mira a migliorare le prospettive di remissione completa, offrendo nuove speranze ai pazienti e contribuendo a un approccio terapeutico più mirato e efficace.
Comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono in modo eccezionale alle nuove immunoterapie e tradurre questa conoscenza in cure sempre più personalizzate: è l’obiettivo del progetto europeo IMPACT CRC, avviato nell’ambito della partnership EP PerMed – JTC 2025. Tra i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni complete
Leggi anche: Tumore del colon-retto, casi in aumento tra i giovani: le terapie mirate cambiano la prognosi
Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni complete; Il futuro è dei bambini”: farmacie territoriali protagoniste contro il neuroblastoma; Terapia genica efficace su malattie rare: la ricerca di Unipd apre nuove speranze; Terapia genica promettente per due malattie rare neurodegenerative.
Nuove speranze per il tumore del colon-retto: una svolta verso le remissioni complete - IMPACT CRC nasce dai risultati dello studio clinico UNICORN, condotto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. quicomo.it
Tumori del colon retto, Int Milano in progetto Ue che punta a prevedere efficacia immunoterapia - Comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon retto rispondono in modo eccezionale alle ... msn.com
Salute. Tumore del colon-retto, svolta dall’immunoterapia: fino al 30% di remissioni complete - retto rispondono in modo eccezionale alle nuove immunoterapie e trasformare questa conoscenza in cure sempre più mirate: è questo l'obiettivo di ... ticinonotizie.it
Il team di ricerca del Dipartimento Salute donna e bambino dell'Ateneo ha pubblicato su 'Molecular Terapy' uno studio preclinico che dà nuove speranze per il trattamento di due gravi e rare malattie genetiche: la Gangliosidosi GM1 e il Morbo di Morquio B. So facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.