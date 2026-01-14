nuova poltrona multifunzione alla casa residenza fratelli bedeschi

La Casa Residenza Fratelli Bedeschi di Bagnacavallo ha recentemente integrato una nuova poltrona multifunzione per anziani. Questa aggiunta mira a migliorare il comfort degli ospiti e a supportare le attività di assistenza quotidiana, contribuendo alla qualità della vita all’interno della struttura. La dotazione si inserisce nell’impegno della residenza di offrire servizi adeguati alle esigenze degli anziani.

La Casa Residenza Anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, ha ricevuto nei giorni scorsi una nuova poltrona multifunzione per anziani, destinata a migliorare il comfort degli ospiti e a facilitare le attività di assistenza quotidiana. La poltrona è stata donata da Fabio Beltrami, titolare delle OfficineB di Lugo e volontario Auser. Alla consegna erano presenti anche il referente Auser per Bagnacavallo Fiorenzo Parrucci e il volontario Peppino Cadau; per l’Asp hanno partecipato l’amministratrice unica Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

