’Novecento’ con Moscato e Piromallo

Venerdì alle 21 nel teatro degli Industri andrà in scena ’ Novecento - La leggenda del pianista sull’oceano ’, monologo di Alessandro Baricco interpretato da Giacomo Moscato (nella foto). Le musiche di scena, composte dal maestro Ennio Morricone appositamente per la versione cinematografica realizzata da Giuseppe Tornatore, saranno eseguite al pianoforte dal maestro Francesco Iannitti Piromallo. I biglietti, al costo di 12 euro, sono disponibili in prevendita nell’Edicola ’La Pace’ (di fronte alla chiesa Sacro Cuore). I biglietti rimanenti venerdì saranno disponibili nel botteghino del teatro a partire dalle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

