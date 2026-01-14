Novate la nuova scuola d’infanzia Andersen struttura all’avanguardia – VIDEO
La scuola dell’infanzia Andersen a Novate Milanese rappresenta una struttura moderna e funzionale, pensata per offrire un ambiente accogliente ai piccoli studenti. Dopo l’apertura delle lezioni l’8 gennaio, l’Amministrazione comunale ha accolto il Notiziario per una visita approfondita. Questo edificio segna l’inizio di un progetto più ampio, destinato a diventare un polo educativo completo per bambini da 0 a 13 anni.
Nuova scuola dell’infanzia Andersen a Novate Milanese, ecco come si presenta. Dopo l’inizio delle lezioni l’8 gennaio, l’Amministrazione comunale ha invitato il Notiziario per visitare la nuova scuola dell’infanzia Andersen, il primo edificio realizzato di quello che diventerà un “magnifico polo dell’infanzia da 0 a 13 anni” -secondo le parole degli amministratori, includendovi anche la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
