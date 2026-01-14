Non venite a Milano per le Olimpiadi la denuncia virale del creator italo-cinese | 3 ore di coda senza cibo e acqua – Il video
Un video pubblicato sui social dall’italo-cinese Liu Marino denuncia le difficoltà incontrate all’aeroporto di Malpensa durante le Olimpiadi di Milano. Nel filmato, Marino descrive un’esperienza di tre ore di coda senza accesso a cibo o acqua, invitando a riflettere sulle criticità logistiche legate all’evento. La testimonianza, diventata virale, evidenzia le sfide di un’organizzazione che ha generato preoccupazione tra i visitatori.
«Non venite a Milano. figuratevi per le Olimpiadi». Inizia così un video postato sui social dall’italo-cinese Liu Marino in un filmato girato per denunciare l’odissea vissuta all’aeroporto di Malpensa e diventato virale. Il video è arrivato a oltre 100mila visualizzazioni. «Sono arrivato alle 7.20 e alle 7.40 stavo facendo la fila per il controllo della dogana. La fila più lunga della mia vita», premette nel video social, dove si vede la lunga coda all’aeroporto. La coda, riferisce, è durata ben 3 ore: «Sono arrivato allo sportello dopo 3 ore e non potevo neanche andare in bagno. Faceva caldo e non c’era né da mangiare né da bere». 🔗 Leggi su Open.online
