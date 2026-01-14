Non siamo più così sicuri che i social facciano sempre male ai bambini | cosa dice un nuovo studio

Recenti studi su 100.000 studenti suggeriscono che l'uso moderato dei social media potrebbe avere effetti positivi sul benessere psicologico dei bambini. Questa ricerca mette in discussione alcune convinzioni più diffuse, offrendo una prospettiva più equilibrata sull’impatto dei social sulle giovani generazioni. È importante considerare le diverse sfumature di un tema complesso, senza pregiudizi o allarmismi, per comprendere meglio il ruolo dei social nella crescita dei bambini.

La ricerca condotta su 100.000 studenti rivela che l'uso moderato dei social può addirittura favorire il benessere psicologico. I benefici variano però per età e genere e le esagerazioni possono effettivamente fare grossi danni. Gli esperti: il segreto non è il divieto, ma un utilizzo consapevole e guidato dagli adulti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

