Non ho soldi casa… L’ex di Canale 5 in difficoltà e irriconoscibile | chiede aiuto l’appello
L’ex volto noto di Canale 5, attualmente in difficoltà, ha lanciato un appello per trovare supporto. La sua condizione attuale lo ha reso irriconoscibile rispetto al passato, suscitando preoccupazione tra i fan. Ricordando le stagioni di successo di Amici, si evidenzia come anche le carriere più promettenti possano attraversare momenti complessi, sottolineando l’importanza di solidarietà e ascolto.
I fan storici di Amici ricordano bene una stagione che ha lasciato il segno, la settima edizione del talent di Maria De Filippi, quella che incoronò Marco Carta come vincitore e che portò alla ribalta giovani artisti destinati a percorsi molto diversi tra loro. Tra quei volti c’era anche un ballerino che, dopo le luci della ribalta, ha scelto di restare nel mondo dell’arte, continuando a sperimentare e a raccontarsi senza filtri, lontano dai riflettori della televisione ma vicino al pubblico dei social. Dopo la fine dell’esperienza nel programma, la sua vita non si è fermata. Ha continuato a lavorare tra danza e musica, reinventandosi cantante e utilizzando i social come diario aperto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Violenza sessuale in un bar a Torino, 17enne chiede aiuto a un'amica: rubati anche soldi, borsetta e telefono
Leggi anche: Violenza sessuale in un bar a Torino, una 17enne chiede aiuto a un'amica: rubati anche soldi, borsetta e telefono
A casa nostra non ci sono i "Suoi soldi" e i "Miei soldi. ” Condividiamo un conto corrente. Non dividiamo le bollette a metà. Non calcoliamo chi ha pagato cosa o chi "Deve" chi. Parliamo prima di spendere. Prendiamo decisioni insieme, non perché dobbiamo, facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.