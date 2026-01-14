Non era autistico ma abbiamo perso un anno Autismo DSA e il labirinto delle diagnosi per i bambini a Bari
In Italia, le diagnosi di autismo e DSA nei bambini possono richiedere diversi mesi di attesa, incidendo significativamente sulla crescita e sul benessere dei piccoli. A Bari, i tempi variano da circa quattro mesi per sospetti autistici a oltre sette mesi per altre diagnosi. Questo periodo rappresenta un momento delicato per le famiglie, che affrontano un percorso complesso e spesso incerto nel riconoscimento delle esigenze dei propri figli.
Fino a quattro mesi di attesa se hai un figlio di tre anni con sospetto autismo. Dai sette mesi in su se invece cerchi una diagnosi di altro tipo. È questo l’intervallo di tempo in cui si gioca il destino di centinaia di bambini e ragazzi a Bari: un tempo sospeso, in cui la vita delle famiglie si. 🔗 Leggi su Baritoday.it
