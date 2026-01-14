Non è così… Ferragni assolta Selvaggia Lucarelli gela tutti L’ha detto davvero

Il tribunale di Milano ha emesso la propria sentenza nel caso che coinvolge Chiara Ferragni, suscitando commenti e reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La decisione ha alimentato il dibattito, evidenziando come le questioni legali e le vicende pubbliche continuino a generare interesse e riflessioni nell’opinione pubblica. In questo contesto, si analizza l’esito della sentenza e le sue implicazioni.

La sentenza emessa dal tribunale di Milano sul caso che ha coinvolto Chiara Ferragni continua a far discutere, scatenando reazioni immediate tra chi ha seguito la vicenda sin dalle prime battute. Tra le voci più critiche si leva quella di Selvaggia Lucarelli, la giornalista che con la propria inchiesta aveva sollevato il caso a livello mediatico, portando sotto i riflettori le operazioni commerciali legate al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua. Attraverso i suoi canali social, Lucarelli ha analizzato l'esito del rito abbreviato con una puntualizzazione tecnica che sposta l'asse della narrazione.

